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Sözcü

Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park’ı gezdi

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi.

17:31 -
Haberler Futbol

Galatasaray’ın  dünyaca ünlü futbolcusu Falcao, hamile eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu ile birlikte dün Tuzla Viaport Marina içerisindeki Aslan Park’ı ziyaret etti. Falcao ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30’dan fazla büyük kediyi merakla izledi.

Radamel Falcao ayrıca aslanlar ile ilgili sorular da sordu. Kaplan lakaplı ünlü futbolcu, daha sonra eşi ve çocukları ile 2 buçuk aylık kaplanların bulunduğu alana geldi. Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.

Falcao ve ailesi gezi sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya dikkat etti. Falcao’nun kızları ise Aslan Park’ta doyasıya eğlendi.

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Son güncelleme: 17:42 18.08.2020