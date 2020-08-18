Ekrem İmamoğlu’ndan Karagümrük Spor Kulübü’ne ziyaret

SÖZCÜ/İSTANBUL – İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 6'ncı temsilcisi olarak Süper Lig'e yükselen Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma ve kulüp yöneticileri, İmamoğlu'nu mütevazı tesislerinde ağırladı. Ziyarette İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da eşlik etti. Kulübün alt yapı sporcuları tarafından çiçeklerle karşılanan İmamoğlu, sohbet ettiği oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir süre Karagümrükspor'un maçlarını oynadığı sahayı inceleyen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra kulüp binasına geçti.

“İNŞALLAH SÜPER LİG'DE KALICI OLSUNLAR”

Karagümrükspor'un Türkiye'nin en köklü ve tarihi başarılarla dolu kulüplerinden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yılardır 1. Lig'de, 2. Lig'de mücadele etmiş, başarılı bir kulüp. Bu sene, çok da kimsenin ummadığı değerli bir başarıya imza attı. Burada Sayın Başkan'ın deneyimine ben şahidim futbolu takip eden birisi olarak biliyorum. Deneyiminin karşılığı; iyi bir ekip, iyi bir yönetim, iyi bir teknik heyet ve düzenli, düzeyli bir sporcu kitlesiyle bence başarıya ulaşılmıştır. İstanbul adına, Süper Lig'de mücadele eden diğer takımlarımız gibi, bu güzide tarihi kulübümüzün de başarılı olmasını diliyorum. İBB olarak Süper Lig'deki diğer takımlarımızı ziyaret etmiştim. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, yanı sıra Kasımpaşa'yı ve bu yılın şampiyonu Başakşehirspor'u ziyaret etmiştim. Dolayısıyla hem eksiğimiz kalmasın hem de önümüzdeki sezonda Karagümrükspor'a nice başarılı yıllar diliyorum. İnşallah kalıcı olsunlar Süper Lig'de. Sayın Başkan Süleyman Hurma nezdinde de emeği geçen herkese güzel başarılar diliyorum, tebrik ediyorum.”

HURMA'DAN TESİSLEŞME İÇİN DESTEK TALEBİ

İmamoğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Hurma, “Sizi burada ağırlamak, bizim için onur. Gayet tabii ki, 1926'da kurulmuş bir kulüp adına daha iyi koşullarda ağırlamaya çok arzu ederdik; maalesef imkanlarımız şimdilik bu” dedi. Kulüp başkanı olduktan sonra taraftarlara, Avrupa kupalarına katılacak bir takım oluşturacaklarının sözünü verdiğini kaydeden Hurma, “Şükür, o hedeflerimizin ikisini, hiç zaman kaybetmeden becerdik. Bu sene, Avrupa kupalarına katılan bir takım mutlaka oluşturacağız, sizlerin de desteğiyle ve yardımıyla. Vizyon olarak herhangi bir sorunumuz yok. Tek sorunumuz; dikili ağacı olmayan Türkiye'de tek kulübüz biz. Eğer bir yer bulabilirsek şayet, kesinlikle bu ülkenin en iyi tesislerini yapacağımıza size buradan söz veriyorum; en kullanımlı, en görkemli, en medeni… Avrupa kulüpleri bile geldiği zaman diyecekler ki, ‘İşte futbol kulübü tesisi bu olmalı.' Siz, futbolu seven bir belediye başkanısınız. Eğer bu dönemde de yapamayacaksak, Karagümrük, daha da yapamayacaktır. Bu, o anlama gelir. İnşallah sizin de desteğiniz ve yardımınızla bir şeyler yapacağız burada” diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN NUTUK, HURMA'DAN FORMA

Hurma'nın taleplerini iletmesi üzerine tekrar söz alan İmamoğlu, Karagümrükspor Başkanı'na, “Tesis işi, kulüpler için önemli. Biz, tesisleşme konusunda adım atan her kulübe destek olmayı önemseriz. Sizin bu cesaretinize de mutlaka olumlu cevap vermek için arkadaşlarımızla çalışırız; endişe etmeyin” şeklinde karşılık verdi.

Hurma, konuşmaların ardından, kazandıkları kupanın bir maketini ve sırtında İBB Başkanı'nın adı yazılı, 34 numaralı formayı İmamoğlu'na sundu. İmamoğlu da kütüphanelerine koymalarını isteyerek, Hurma'ya, özel basım Nutuk hediye etti.