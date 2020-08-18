David Silva’yı kaçırdılar! Tam imza atıyor derken…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin efsane isimleri arasında yer alan David Silva, 10 yıl sonra İspanya’ya geri dönüyor. Ancak David Silva’nın imzası, Lazio ve Real Sociedad takımlarının arasını açacak gibi görünüyor.

Valencia’dan 2010 yılında geldiği Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılma kararı alan David Silva, önce Lazio ile görüşmeye başladı. Tecrübeli futbolcu ile yıllık 4 milyon Euro artı bonuslar karşılığında prensipte üç yıllık anlaşma sağlayan Lazio, sağlık kontrolü için gün bile aldı. İş artık imzalara kaldı derken, devreye gizlice Real Sociedad girdi.

David Silva ile görüşen Real Sociedad yöneticileri, 34 yaşındaki futbolcuyu İspanya’ya dönmesi için ikna etti. Lazio’yu devre dışı bırakan Real Sociedad, David Silva ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Lazio yönetimi, yaşananlar nedeniyle hem futbolcuya hem de İspanyol kulübüne tepki gösterdi. İtalyan ekibinin yöneticileri, Real Sociedad’ı etik davranmamakla, David Silva’yı ise kendilerine bilgi vermemekle suçladı.

Valencia’dan 2010 yılında Manchester City’e transfer olan David Silva, 438 resmi maçta görev aldı ve 77 rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu burada , 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.