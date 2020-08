Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı alınan 8-2’lik yenilginin ardından, Teknik Direktör Quique Setien’in sözleşmesini fesheden Barcelona’da bir ayrılık daha yaşandı.

Katalan devi, Sportif Direktör görevindeki Fransız efsane Eric Abidal ile anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

[LATEST NEWS] Agreement for the ending of Éric Abidal’s contract

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020