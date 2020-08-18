Altaylı Cenk Özkaçar, Olympique Lyon’da! Genç oyuncuya özel video

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da forma giyen 19 yaşındaki savunmacı Cenk Özkaçar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon’a transfer oldu.

Fransız ekibi resmi hesaplarından Cenk Özkaçar için özel bir video paylaşırken, yapılan gönderi sosyal medyada gündem konuları arasında yer aldı.

Türkiye U21 Milli Takımı’nın da formasını giyen Cenk, geçen sezon Altay’da 11’i ilk 11’de olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi, 2 sarı kart gördü.

Lyon, TFF 1. Lig ekibi Altay’dan Cenk Özkaçar’ı transfer ettiğini açıkladıpic.twitter.com/LwRFxELP33 — SKOR (@SozcuSkor) August 18, 2020

Cenk, 2018-2019’da ise TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor forması giymekteydi. Bu transferle Olympique Lyon savunmasına yolu Türkiye’den geçen dördüncü oyuncu katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen Lyon’un üçlü savunmasında Marcelo (Beşiktaş), Denayer (Galatasaray) ve Marçal (Gaziantepspor) görev yapıyor.