Sözünü tuttu, kızına Mesut Özil’in adını verdi!

Bir Arsenal taraftarı, yaklaşık 5 ay önce Twitter’da verdiği sözünü tuttu. Alman futbolcu Mesut Özil’in kendisine cevap vermesi halinde yeni doğacak çocuğuna yıldız futbolcunun ismini vereceğini söyledi.

Bu tweet’e yanıt veren 31 yaşındaki futbolcu, “Anlaştık dostum. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Şimdi sıra sende. Temmuz ayında çocuğunun doğum belgesini görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Aradan geçen 5 ayın ardından sağlıklı bir kızı olan Arsenal taraftarı, çocuğunun adını Mara Ozil Robinson koydu.

Doğum belgesini Twitter’dan yayınlayan Arsenal taraftarı “Anlaşma tamam” derken, paylaşımı gören Özil ise,” Vay canına. Bunu yaptığına inanamıyorum. Seni ve küçük aileni tebrik ediyorum” dedi.

Wow, can’t believe you really did it man Huge congratulations to you and the little family, Jack #MÖ #YaGunnersYa https://t.co/tVxSxjPbgx

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) August 17, 2020