SON DAKİKA | Galatasaray Omar Elabdellaoui transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü, KAP’a yaptığı bildirim ile yeni transfer Omar Elabdellaoui’ye 3 yıl boyunca ödenecek garanti maaşı da açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Fas asıllı Norveçli savunmacıya 2020-21 sezonu için 1.300.000 euro, 2021-22 sezonu 1.350.000 euro ve 2022-23 sezonu 1.400.000 euro ödeneceğini açıkladı.

“Omar Elabdellaoui… Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız.” Hoş geldin Omar Elabdellaoui! pic.twitter.com/kTdAmHZlon — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2020

İmza sonrası GS TV’ye konuşan Fas asıllı Norveçli futbolcu “Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum” diye konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui’nin değerli bir futbolcu olduğunu dile getirerek yeni transfer hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Omar Norveç’te doğdu ve büyüdü. Kendisi Norveç Milli Takımı’nda ve Olympiakos’ta kaptanlık yapmış çok değerli bir futbolcu. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray’da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Hoş geldin.”

Futbola Manchester City altyapısında başlayan Elabdellaoui, Feyenoord ve Hull City’de forma giydi. Deneyimli savunmacı 2017 yılından beri Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyiyordu.