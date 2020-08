SON DAKİKA | Beşiktaş Bernard Mensah transferini duyurdu

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki Ganalı orta saha Bernard Mensah’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensah'a hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

“My home should have been on the seaside.”#BenimEvimBeşiktaş pic.twitter.com/RyLhdeCzp1

