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SON DAKİKA | Beşiktaş Bernard Mensah transferini duyurdu

Beşiktaş Kulübü Kayserispor'un orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

19:12 -
Haberler Beşiktaş
SON DAKİKA | Beşiktaş Bernard Mensah transferini duyurdu

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki Ganalı orta saha Bernard Mensah’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensah'a hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

2018’den bu yana Kayserispor forması giyen orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı.

Futbol kariyerine Portekiz’de başlayan Mensah, Vitor Guimaraes, Getafe, Atletico Madrid ve Kasımpaşa takımlarında forma giydi.

Bernard Mensah beşiktaş kayserispor
Son güncelleme: 19:22 17.08.2020