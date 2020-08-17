Sivasspor’da Kerem Atakan an meselesi!

Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa’da mücadele etme hakkı kazanan Demir Grup Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Sivasspor’un, Göztepe'de forma giyen genç oyuncu Kerem Atakan Kesgin transferini bitirmesi an meselesi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcular arasında yer alan Kesgin, kariyeri boyunca 32 maçta 1 gol attı.
Orta sahada forma giyen genç futbolcunun, birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması ve Bolu kampına katılması bekleniyor.