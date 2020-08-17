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Sözcü

Sivasspor’da Kerem Atakan an meselesi!

Demir Grup Sivasspor, en son Göztepe’de forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin transferinde mutlu sona çok yakın.

18:19 -
Haberler Futbol
Sivasspor’da Kerem Atakan an meselesi!

Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa’da mücadele etme hakkı kazanan Demir Grup Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Sivasspor’un, Göztepe'de forma giyen genç oyuncu Kerem Atakan Kesgin transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcular arasında yer alan Kesgin, kariyeri boyunca 32 maçta 1 gol attı.

Orta sahada forma giyen genç futbolcunun, birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması ve Bolu kampına katılması bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor Kerem Atakan Kesgin