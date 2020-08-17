Ronald Koeman, Barcelona’nın başına geçiyor

İspanya La Liga’yı 2. sırada tamamlayan, Şampiyonlar Ligi’ne çeyrek finalde veda eden Barcelona, Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörü Ronald Koeman ile anlaştı.

ESPN ve Sky Sport muhabirlerinin net ifadelerle paylaştığı bilgilerde Hollandalı teknik adam, futbolculuk döneminde de formasını giydiği Barcelona’nın başına geçmeye hazırlanıyor.

Futbolculuk döneminde Şampiyon Kulüpler Kupası’nı getiren unutulmaz golü atan Koeman, Barcelona Kulübü içerisinde efsaneler arasında yer alıyor ve çok seviliyor.

BARCELONA’NIN BAŞINA GEÇMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ronald Koeman, Haziran ayında Catalunya Radio’ya şu açıklamaları yapmıştı;

“Daha önce de defalarca kez söylediğim gibi Barcelona beni aradı; ama ben milli takıma olan sözümü tutmak istiyorum. Bu yaz EURO 2020’yi kazanacağımızı düşünüyordum. Sözleşmemde Avrupa Şampiyonası sonrasında görevi bırakabileceğime dair bir madde bulunuyor; fakat şu an bunu düşünmek için uygun bir zaman değil. Barcelona’nın başına geçmek istediğimi herkes biliyor. Umarım bu hayalimi ilerde gerçekleştirebilirim ancak bu, teknik direktörlük başarısına ve performansına bağlı bir durum. Barcelona gibi bir takımı çalıştırmak için çok fazla tecrübeli olmak gerekir.”

MESSI AYRILMAK İSTİYOR İDDİALARI

Barcelona’da 8-2’lik Bayern Münih yenilgisinin ardından kulüpte köklü değişiklikler yapılmaya hazırlanılıyor. Birçok oyuncunun ayrılmasının beklendiği Barça’da, ilk raporlar da ortaya çıktı. Lionel Messi’nin ise flaş bir karar aldığı belirtiliyor.

Durumu en çok merak edilen Lionel Messi, henüz geleceğiyle ilgili bir mesaj vermemesine rağmen, daha önce Neymar’ın ayrılığını da duyuran ilk gazeteci olan Marcelo Bechler, Arjantinli yıldızın yönetime bu yaz ayrılmak istediğini ilettiğini belirtti. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan, adı Inter ve Manchester City ile de anılan yıldız oyuncu için kısa sürede resmi açıklama gelmesi bekleniyor.