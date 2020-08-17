PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı hangi kanalda?

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Yunanistan’ın PAOK ekibi karşısında vereceği mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken futbol severler “PAOK Beşiktaş maçı ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Tek maç olarak Selanik’te oynanacak karşılaşma olacak. Peki PAOK Beşiktaş maçı ne zaman?

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

PAOK Beşiktaş maçı 25 Ağustos Salı günü saat 21:00’de Yunanistan deplasmanında oynanacak.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda PAOK ile oynayacağı mücadele D-Smart üzerinden naklen yayınlanacak.