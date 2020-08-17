Mustafa Cengiz: Mensah’ı biz aramadık, oyuncu bizi aradı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sponsorluk anlaşmasının imza töreninde futbolla ilgili birçok konuya değindi.

Mustafa Cengiz’in açıklamaları şöyle;

* Sofiane Feghouli haberini ben de okudum. Nisan’dan beri para ödememe gibi bir durum yok. Öyle olsa zaten otomatik fesih durumu ortaya çıkar. Cezayir gazetesinin bunu yazması doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış bilgi almışlardır. Ben kontratlı oyuncularım hakkında konuşmam. Sadece ‘4 oyuncu bizi yordu’ dedim. Galatasaray oyuncuları oldukları sürece benden yorum beklemeyin. Galatasaray’da oldukları sürece değerli sahibidiler, görüşmeler sürüyor.

“BİZİM MENSAH’A TEKLİFİMİZ YOK”

*Bernard Mensah için hiç konuşmadım. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Bizi suçlamışlar, biz Mensah’ı aramışız! Bir bakmışız ki futbolcu, bizimkileri aramış. Bizim teklifimiz yok. Arkadaşımız arıyor, ‘Beşiktaş anlaştı haberleri var, biz de görüşelim.’ Bana geldi olay, 2 milyon 800 bin euro ödenecek, bir sürü para! Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Kuruş yok, atamayız!

“BEŞİKTAŞ GİRİNCE BİZ ÇEKİLDİK”

* Abdurrahim Albayrak aradı, Beşiktaş girdiği için biz çekildik. Biz fiyat yükseltmek için teklif yapmayız. Bizde yarışmalar var, kimseyi utandırmak istemiyoruz. Bernard Mensah’a başarılar. Bize ‘Beceriksiz yönetim’ diyorlar. Bizim sokağa atacak paramız yok, desinler.

* “Başkaları sıkışmışsa, para Leyla’ya bastıkları için bu durumdalar! Sonra harcama için limit istiyorlar! Neymiş Galatasaray oyunbozanlık yapıyormuş! Hayır diyorum, hayır! Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi harcama yapmayı!”

*Bir kaleci alıyoruz, 4 Milyon TL, 2 ile çarpıyorlar, ‘Sokağa para attınız’ diyorlar. Ne beceriksizliğimiz kalıyor, ne başka bir şey. Böyle bir kırılgan taraftar kitlesi olabilir mi? Şeffaflık, samimiyet istemiyor musunuz? Ligin en iyi 10 kalecisinden bu arkadaş.

“BİZ VE TRABZONSPOR DIŞINDA AÇIKLAYAN GÖRDÜNÜZ MÜ?”

* Galatasaray ve Trabzonspor dışında kamuoyuna transferin detaylarını açıklayan gördünüz mü? UEFA’dan men, puan silme gelince ‘Haksızlık, bize kimse ceza veremez’ demelerini nasıl karşılıyorsunuz? Biz bir tane futbolcuyu bildirmeyelim, bizi ertesi gün indirirler! diğerlerini de indirsinler demiyorum ama siz medyasınız, neden sormuyorsunuz? satan söylemiyor, alan da söylemiyor. Yıl sonu bilanço sıkıyor, zarar! ‘Deniz bitmiş’, biter tabi neden basıyorsunuz Leyla’ya? Acı gerçek bu!

*Oyuncular %15 indirim yaptı. 4 kişi imzalamadı, bizle papaz oldular. Biz de papaz olmayı biliriz. Bütün futbolculara teşekkür ederiz, Belhanda ve Feghouli de dahil. Teknik kadro inşallah onları en iyi şekilde hazırlayarak şampiyonluğa ulaşacağız.

* 40 milyon euroluk hedefimiz var, bunu tutturmaya çalışıyoruz. Mario Lemina da teknik kadronun talepleri arasında. Sanırım geçen toplantıda yanlış bir şey oldu. Lemina o gün gündemde değildi ama şimdi gündemde. Olur ya da olmaz, önemli olan Galatasaray’ın menfaatleri.

“KOMBİNE SATIŞINA İZİN VERMİYORLAR

* Kombinelerle ilgili start almak istiyoruz ama aracı olan kuruluşumuz, maçlar oynanmadan iade talepleri olacağını belirtiyor ve izin vermiyor, zorluk çıkartıyor. Maçlar oynanmadığı takdirde, hiçbir sorun çıkmayacağına dair Galatasaray taraftarının taahhütü var. Bu sorunu aşmaya çalışıyoruz, locaları satıyoruz. Büyük olasılıkla maçlar bir kısım seyirci ile oynanacak.