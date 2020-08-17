Muhabir Masası’nda gündem Beşiktaş! Transferler, gelenler, gidenler: ‘PAOK maçında santrfor…’

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü gazetesi Beşiktaş muhabiri Ali Aydın, Metin Aktaşoğlu moderatörlüğünde Beşiktaş’ın gündemine değindi. Siyah-beyazlıların transfer çalışmaları, yeni santrfor ve takımdan ayrılması muhtemel isimler Muhabir Masası’nın yeni bölümünde!

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Metin Aktaşoğlu ve Ali Aydın’ın sohbetinden satır başları:

Alanyaspor, altyapıdan sol bek Ahmet Gülay’ı isteyince Ahmet Nur Çebi devreye girerek buna izin vermedi. Beşiktaş, Ahmet Gülay’la yeni sözleşme imzaladı. Sonuç olarak Alanyaspor’la Welinton için anlaşma sağlandı. Fatih Aksoy, Alanyaspor’un oyuncusu oldu; Ahmet Gülay da Alanyaspor’a kiralanacak ve Welinton önümüzdeki bir iki gün içinde resmen açıklanır. Oyuncu zaten İstanbul’da.

Mensah’ta işler çok karışıktı aslında. Atletico Madrid cephesi var. Atletico, oyuncuyu Kayserispor’a satmış ama bu zamana kadar Kayseri’den bir para alamamış. Atletico, UEFA’ya şikayette bulunmuş ve Kayserispor bize ödeme yapmadan oyuncu bir yere gidemez gibi bir madde koydurmuş. Atletico Madrid cephesinde ikna etmesi Beşiktaş’ın başarısı oldu.

Beşiktaş orta sahasında Oğuzhan, Ljajic, Atiba, Mensah, Dorukhan ve Necip olmuş olacak. Bir de Ndiaye gelirse -Sergen Yalçın istiyor- Beşiktaş, Türkiye’nin en güçlü orta sahasına sahip olur.

Aksayan bölge kanatlar. Sağ kanat için Roma’dan iki oyuncu Rick Karsdorp ve Davide Santon gündemde ancak Roma kulübü el değiştirdiği için bu iki transfer beklemede. Ahmet Oğuz da Beşiktaş’ın gündeminde ancak öncelik Karsdorp ve Santon. İki oyuncu da Beşiktaş’a gelmek istiyor.

İki oyuncu da Beşiktaş’a gelmek istiyor. Sol bekte problem yok. Ancak önde Kevin Nkoudou soru işareti. Belki o bölgeye de daha sonra takviye düşünülebilir.

Santrfor transferine gelince; bence Beşiktaş, PAOK maçına Papiss Cisse ile çıkar. Oyuncu ailesi ile İngiltere’de ve Beşiktaş hızlıca transferi bitirip Cisse’yi antrenmanlara katmak istiyor.

Oyuncu ailesi ile İngiltere’de ve Beşiktaş hızlıca transferi bitirip Cisse’yi antrenmanlara katmak istiyor. Beşiktaş muhakkak bir ikinci golcü alacak. Ze Luis transferi çok zor. Porto oyuncuyu kiralamak istemiyor, oyuncu da açıkçası şu an Beşiktaş’a çok sıcak bakmıyor. Ama futbolda şartlar değişebilir elbette. Balotelli olmadı.

Beşiktaş’ın uğraştığı golcü Mario Mandzukic. Bonservisi elinde. Mandzukic çok ciddi maaşlar alamayacağını da biliyor. Sıkı pazarlıklar dönüyor. Hırvat golcü Beşiktaş’ın maaş skalasına inmeyi kabul ederse Beşiktaş forması giyer. Çok ciddi çalışmalar sürüyor.

Bonservisi elinde. Mandzukic çok ciddi maaşlar alamayacağını da biliyor. Sıkı pazarlıklar dönüyor. Hırvat golcü Beşiktaş’ın maaş skalasına inmeyi kabul ederse Beşiktaş forması giyer. Çok ciddi çalışmalar sürüyor. Saygıyı hak eden bir oyuncu Mario Mandzukic. Bayern’de Juventus’ta Atletico’da oynamak kolay değil. James Rodriguez mesela… Dünya Kupası’ndan sonra Real Madrid ve Bayern’de düzenli olarak oynayamadı. Ama biliyoruz ki Türkiye’ye gelse ligi sallar. Böyle kulüplerde yıllarca oynayan Mandzukic’in de gelirse çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Mario Gomez’in kariyer yoluna bakıp örnek alabilir Mandzukic.

Gelenleri konuştuk ama gideceklere de bakmamız lazım. Mirin ve Larin gözden çıkarıldı. Adem Ljajic’e iyi bir teklif gelirse yönetim Ljajic’i gönderebilir. Vissel Kobe’nin ilgisi var menajerler aracılığıyla ama 28 yaşında Ljajic, Japonya’ya gider mi, sanmam… İtalya’da hala ismi ve bir piyasası var Adem Ljajic’in.

Vissel Kobe’nin ilgisi var menajerler aracılığıyla ama 28 yaşında Ljajic, Japonya’ya gider mi, sanmam… İtalya’da hala ismi ve bir piyasası var Adem Ljajic’in. Vida da hala soru işareti. Vida’dan beklenen indirim yüzde 15-20’nin üzerinde. 3.5 milyon Euro maaş alıyor, 2 milyon Euro’ya inmesi bekleniyor.

3.5 milyon Euro maaş alıyor, 2 milyon Euro’ya inmesi bekleniyor. Yunanistan’da kahramanlık manşetleri atılıyor. PAOK ile Beşiktaş taraftarı arasında yakınlık oluyordu zaman zaman ama bu son dönemde yaşananlar belki provokatif hareketlere de sebep olabilirdi bu yüzden seyircisiz olacak olması belki maçın selameti için daha iyi olacak. Dileriz ki maç dostluk içinde geçsin ve turu geçen taraf Beşiktaş olur.

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