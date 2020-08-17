MAÇ SONUCU | Sevilla 2-1 Manchester United | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla Manchester United maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Yarı finalde kupanın iki iddialı takımı finale çıkmak için kozlarını paylaştı. Pandemi nedeniyle Almanya’da devam eden organizasyonda dev maça Köln’ün stadı RheinEnergie ev sahipliği yaptı. Nefes kesen karşılaşmayı Sevilla 2-1’lik skorla kazandı ve adını finale yazdırdı.

Sevilla pandemi sonrası son 16’da Roma’yı 2-0’la, çeyrek finalde ise Wolverhampton’ı 1-0’la mağlup ederek yarı finale çıkmıştı. İspanyol ekibi, United’ı da 2-1 yendi ve finale yükseldi. Sevilla; 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016’nın ardından toplamda 6. kez finale yükselmeyi başardı. Turnuvanın en başarılı takımı Sevilla, çıktığı 5 finali de kazanmayı başarmıştı.

United, 9’da Bruno Fernandes’in golüyle öne geçse de Sevilla 26’da Suso’yla eşitliği yakaladı; 78’de ise Luuk de Jong son sözü söyledi: 2-1. Turnuvanın diğer yarı finalinde Inter ile Shakhtar Donetsk, Sevilla’nın rakibi olmak için bir araya gelecek.

SEVILLA 2-1 MANCHESTER UNITED

GOLLER: Suso 26′, De Jong 78′ / Fernandes 9′ (pen.)

Dk. 90+6: Maç bitti, Sevilla finalde!

Dk. 87: Solskjaer ilk değişikliklerini bu dakikada yaptı. Williams ile Greenwood çıktı; Fosu Mensah ve Mata girdi.

GOL! Dk. 78: De Jong’un golüyle Sevilla 2-1 öne geçti! Lindelöf ve Fernandes’in hatasında Sevilla golü buldu.

Dk. 71: Sevilla, United’ın baskısını kırmayı ve oyuna denge getirmeyi başardı. Bu bölümde iki takım da net fırsatlar bulmaktan uzak bir görüntü çiziyor.

Dk. 56: Sevilla’da Ocampos sakatlanarak oyundan çıktı, Ocampos’un yerine Munir sahada.

Dk. 53: Bu kez de Pogba, Bono ile karşı karşıya kaldı ancak Sevilla’nın kalecisi başarılı.

Dk. 50: Martial, Rashford ve Fernandes ile yüklenen ve baskı kuran United üst üste şut şansları buldu ancak kaleci Bono ve savunma topun ağlara girmesine izin vermedi.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi. İki takım da tempolu ve ikili mücadelelerin de zaman zaman ön plana çıktığı keyifli bir ilk yarı sahneye koydu.

GOL! Dk. 26: Soldan arka direğe çevrilen topta Suso bomboş kaldı ve topu ağlara gönderdi.

Dk. 14: Fernandes’in pasında Fred topla buluştu, çalımı attı ancak şutu yandan dışarı gitti. United bu bölümde hızlı hücumlarla etkili oluyor.

GOL! Dk. 9: Bruno Fernandes’in penaltı golüyle Manu 1-0 önde!

Dk. 6: PENALTI! Manchester United’da Rashford yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı!

Dk. 1: Maç başladı!

SEVILLA: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri

TEKNİK DİREKTÖR: Julen Lopetegui

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Greenwood, Fernandes, Rashford, Martial

TEKNİK DİREKTÖR: Ole Gunnar Solskjaer

STAT: RheinEnergie

SAAT: 22.00

HAKEM: Felix Brych

YAYIN: beIN SPORTS HABER (Şifresiz) / beIN SPORTS HD1

Sevilla’da sakatlığı bulunan Corchia ile karantina altındaki Gudelj forma giyemedi. Manchester United’da ise Jones, Shaw ve Tuanzebe kadroda yer almadı.