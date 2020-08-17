Ligi sağlıkçılara adayalım

CEMİL Taşçıoğlu, corona virüse karşı savaşırken şehit oldu. Sağlık çalışanları için simge haline geldi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir; Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini istedi. Diğer yanda Arif Peçenek, kariyeri başarılarla dolu eski bir futbolcu. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ankaragücü lige onun isminin verilmesini istedi. Emre Gönlüşen başarılı bir spikerdi. Meslektaşlarım da sezona onun isminin verilmesini istedi. Ama…

VEFA BORCU ÖDENMELİ

YÜZBINLERCE can kaybı verebilecekken Taşçıoğlu gibi fedakâr sağlık çalışanları sayesinde iyi bir sınav verdi Türkiye. Futbol Federasyonu'nun eline önemli bir fırsat geçti. Vefa borcu ödenmeli. Kendilerini corona virüsle mücadeleye adayan, bizi yaşatmak için ailelerinden bile uzak kalan sağlıkçılar unutulmamalı. Başkan Özdemir ve yönetimi yeni sezonun adını ‘Cemil Taşçıoğlu' koymalı. Kulüplere de sesleniyorum: Yaşarken değerini bilemediğimiz efsanelerin isimlerini popülizm uğruna ligimize verdirdiniz. Konu sağlıkçılar olunca neden susuyorsunuz?

DAHA FAZLA BEKLEMEYİN

SAĞLIK çalışanları el üstünde tutulmaları gerekirken… “Maske tak” dediklerinde yumruklandılar… “Bekletti” gerekçesiyle bıçaklandılar… Hastaneleri birbirine katanlar oldu. Bu isimsiz kahramanlara spor camiası olarak tüm sezon boyunca anılma imkânı tanıyalım. Koronavirüse yakalanıp atlatan Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim de bu fikri destekleyecektir. Daha fazla beklenmesin… Futbolda yeni sezon, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismiyle sağlık çalışanlarına adansın.

EMRE GÖNLÜŞEN

AMANSIZ hastalığın genç yaşta aramızdan aldığı Emre Gönlüşen'i rahmetle anmak istiyorum. Yaşarken iyi insanların değerini bilemiyoruz ne yazık ki. Beşiktaş'ın, rahmetli Emre'nin çocuklarını okutacak olması çok duygulandırdı. Bazıları Emre'nin isminin lige verilmesini istiyor ama bence gerekeni Beşiktaş yapmıştır. Nur içinde yat Emre…

SANATTAN SONRA SIRA SPORDA

SAĞLIK çalışanlarına moral vermek, destek olmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones, Celine Dion, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Andrea Bocelli gibi ünlü isimler konser verdi. Ülkemizde de benzer çalışmalar oldu. Sanatçılar üzerine düşeni kısmen de olsa yaptı. Sıra sporda. Haydi!

BU KAFAYLA ZOR

BAŞAKŞEHİR şampiyon oldu, 80 milyonluk ülkede kaç kişi sevindi? Dört büyükler tel tel döküldü, milyonlar üzüldü! Futbolda dünyada zaten söz sahibi değiliz, iyice dibe vurduk! Avrupa'da başarılı olamadık. Kavgamız, gürültümüz eksik olmadı. Millet can derdinde biz hakem hatalarını konuştuk. Kimse aynada kendine bakmadı, şampiyon olamayınca suçu başkalarında aradı. Yeni sezonda umarım böyle olmaz ama… Bu kafayla zor!