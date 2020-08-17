John Obi Mikel’in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor’dan mart ayının ortasında ayrılan ve o günden bu yana kulüpsüz olan John Obi Mikel, Stoke City ile anlaşmaya vardı. Pandemi sürecinde liglerin devam etmesi nedeniyle endişelerini dile getiren ve Trabzonspor’dan tartışmalı bir şekilde ayrılan John Obi Mikel, önümüzdeki sezon İngiltere Championship’te mücadele edecek.

Serbest oyuncu statüsündeki 33 yaşındaki John Mikel Obi, Stoke City ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR’DAN AYRILIŞI OLAYLI OLMUŞTU

Geçtiğimiz Mart ayında John Obi Mikel, corona virüs tehdidi nedeniyle futbol oynamak istemediğini ve ligin ertelenmesi gerektiğini söylemişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan tacrübeli futbolcu, “Hayatta futboldan önemli şeyler var. Şu anda rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Herkes bu kritik anda evinde aileleriyle ve sevdikleriyle olmalı. Dünya böylesine çalkantılı zamanlardan geçerken, sezon iptal edilmeli” ifadelerini kullanmıştı. Yaşananların ardından Trabzonspor yönetimi, Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini duyurmuştu.

John Obi Mikel, daha sonra İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmasına neden olarak Trabzonspor yönetiminin tutumunu göstermişti. İki taraf arasında karşılıklı atışma yaşanmıştı. Corona virüs salgını sonrası Türkiye'de liglerin ertelenmemesi nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşım yapan Obi, “Trabzonspor bana eğer eve gidersen bir daha geri dönmeyeceksin dedi, ben de tamam dedim ve gittim” ifadelerini kullanmıştı.

Obi Mikel yaptığı paylaşımın silinmesini istediklerini belirterek, “Başkanla görüşmem gerektiği söylendi. Bunu reddettim ve o paylaşımı kaldırmayacağımı söyledim. Bunlar benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Konuşma özgürlüğüm var” demişti.

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TRABZONSPOR YALANLAMIŞTI

Trabzonspor yönetimi ise, John Obi Mikel’in anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve haberin çıktığı gazeteye şu açıklamayı yapmıştı:

“Yapmış olduğunuz haberde Mikel'in kulübümüze ilişkin iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Trabzonspor Kulübü olarak biz kısa zaman içinde Covid-19'a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, kulübümüzün sağlık kurulu futbolcularımıza bilgilendirme yaptı.

Tesisler, sahalar ve stadyumumuz dezenfekte edildi. Tesislere futbolcuların kendi misafirleri dahil olmak üzere giriş çıkışlara kısıtlamalar getirildi. Personelimiz de sosyal mesafelendirme anlayışına paralel olarak evden çalışmaya başlatıldı.

Tüm bu tedbirler ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere’ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan ettiğinde ise, kendisine olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir.

Türkiye’de liglerin ertelenmesini bekleyen tüm futbolcular ve biz futbol ailesi mensupları gibi, soğukkanlı ve sağduyulu olmasını beklediğimiz futbolcumuz maalesef kendisi gitmeyi tercih etmiştir. Menajeri bu duruma bizzat şahittir. Bu durumda alınan ortak kararla yollarımızı ayırmak mecburiyetinde kaldık.”

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