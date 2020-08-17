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Inter Shaktar Donetsk maç özeti ve golleri! UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci finalist Inter

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında İtalyan temsilcisi Inter, Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk’i 5-0 mağlup etti ve finalde Sevilla’nın rakibi oldu. Inter’e galibiyeti getiren golleri Martiniz (2), D'Ambrosio ve Lukaku (2) kaydetti. İşte Inter Shaktar Donetsk maç özeti ve golleri…

23:50 -
Haberler Avrupa Ligi
Inter Shaktar Donetsk maç özeti ve golleri! UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci finalist Inter

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci finalist Inter oldu. Corona virüsü sebebiyle Portekiz'de tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada Inter ile Shaktar Donetsk karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan İtalyan ekibi, ikinci yarıda da üstün oyununu sergiledi ve mücadeleden 5-0'lık net galibiyetle ayrıldı.

INTER SHAKTAR DONETSK MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen Inter, İngiliz devi Manscheter United'ı eleyen Sevilla ile karşılaşacak. Final mücadelesi 21 Ağustos'ta oynanacak.

 