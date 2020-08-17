Galatasaray’ın yeni transferi Omar… Sahada kaliteli, dışarıda profesyonel

GALATASARAY, sağ bekteki sıkıntısını Omar Elabdellaoui transferiyle giderdi. 28 yaşındaki Norveçli oyuncu, gerek saha içi performansı gerek saha dışındaki duruşuyla bir takım için bu seviyede olabilecek en iyi transfer olarak dikkat çekiyor. 2015'te ülkesi Norveç'te yılın futbolcusu seçilen Omar Elabdellaoui, vatandaşı Martin Linnes gibi uyumu, sorun çıkarmayan yapısı ve disiplini ile dikkat çekiyor.

İKİLİ MÜCADELE BAŞARISI

Bu karakteriyle Olympiakos'ta kaptanlığa kadar yükselen deneyimli yıldızın sahadaki eksilerini ve artılarını masaya yatırdık:

– Savunma-hücum dengesini çok iyi sağlıyor. -Topu iyi kullanıyor. – Bir bekte olması gereken en büyük özelliklerden biri: Çok iyi orta yapıyor. – Hız ve dayanıklık özellikleri iyi. – Dörtlü defans sisteminde sağ bek için ideal. – Fiziği güçlü. Birebirlerde ayakta kalıyor (İkili mücadelede %61, hava toplarında %71 kazanma oranı).

ÜST DÜZEYDE ZORLANACAK

– Teknik ve çok hareketli kanat oyuncularına karşı zorlanıyor. Üst düzey takımlara karşı sıkıntı yaşayabilir. – Şutu iyi değil. – 3-5-2 gibi üçlü savunma sisteminde kanat bek gibi oynamayı sevmiyor. – Hücumda çizgiye kadar inmeyi seviyor. Bu, arkada boşluk bırakmasına yol açıyor. Stoper veya diğer defans oyuncuların bu açığı kapatması gerekiyor.