Fenerbahçe Thiam ile anlaştı!

VEDAT Muriqi'in Lazio'ya gidecek olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı. Başkan Ali Koç, Senegalli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katılırken 27 yaşındaki deneyimli golcüyle yıllık 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşıldığı öğrenildi.

10 PUAN KAZANDIRDI

FENERBAHÇE, Thiam için Kasımpaşa ile de masaya oturacak. Kanarya, Thiam'ın transferi karşılığında mavi- beyazlılara kaleci Harun Tekin artı bir miktar bonservis bedeli önerecek. Senegalli futbolcu, geçen sezon 11 gol, 4 asistle Kasımpaşa'ya 10 puan kazandırarak takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştı. Transferin açıklanması ise an meselesi.