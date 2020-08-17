David Silva’nın heykeli dikiliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin efsane isimleri arasına giren David Silva’nın, Etihad Stadyumu’na heykelinin dikilmesine karar verildi. 2010 yılında Valencia’dan 29 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen David Silva, Manchester City’de 10 yıl forma giydikten sonra futbolu bırakma kararı almıştı.

David Silva’nın Manchester City için unutulmaz isimlerden biri olduğunu belirten Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “David Silva Manchester City’ye büyük katkılar yapmış, çevresindeki herkesi etkileyen lider bir futbolcu… David Silva’nın heykeli, bize kattıklarının her zaman hatırlanmasını sağlayacak. David Silva muhteşem bir futbolcu olmasının aynı sıra, bizi temsil eden önemli bir elçi olma görevini de üstlendi” dedi.

David Silva’nın heykelinin 2021 yılında tamamlanacağı ve takımın bir başka unutulmaz ismi Vincent Kompany’nin heykelinin yanında yer alacağı belirtildi. Vincent Kompany de Manchester City formasını 11 yıl giymiş, takımda kaptanlığa kadar yükselmiş ve geçtiğimiz yıl Anderlecht’e transfer olmuştu. Belçikalı savunma oyuncusu da geçtiğimiz günlerde tıpkı David Silva gibi futbolu bıraktığını açıklamıştı.