CANLI | Inter Shakhtar Donetsk | Son finalist belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Inter ile Shakhtar Donetsk, Merkur Spiel-Arena’da karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden yapılan turda takımlar, finalde Sevilla’nın rakibi olmak için mücadele ediyor.

Corona virüsü nedeniyle turların Almanya’da tek maç üzerinden yapıldığı turnuvada Sevilla, Manchester United’ı 2-1 mağlup ederek finale çıkmıştı. Rakibini beklemeye başlayan İspanyol ekibi, Inter Shakhtar Donetsk maçının galibi ile kupayı kaldırmak için karşılaşacak.

İtalyan devi Inter ve Ukrayna’nın en önemli takımlarından biri olan Shakhtar Donetsk, yarı final maçında galip gelerek kupaya bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Son finalisti belirleyecek olan karşılaşmayı kazanan takımın finale çıkacağı mücadele berabere biterse uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek ve kazanan penaltı atışları sonucunda belli olacak.

INTER SHAKHTAR DONETSK

STADYUM: Merkur Spiel-Arena

SAAT: 22:00

HAKEM: Szymon Marciniak

INTER: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Lukaku

SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Dodo, Krystov, Khocolava, Matviyenko, Stapanenko, Marcos Antonio, Taison, Alan Patrick, Marlos, Junior Moraes