Batuhan Karadeniz Hekimoğlu Trabzon’a transfer oldu

Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon’dan transferde flaş hamle geldi. TFF 2. Lig’de mücadele edecek Hekimoğlu Trabzon, Tuzlaspor ile şampiyonluk yaşayan Batuhan Karadeniz’i kadrosuna kattı.

Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen 29 yaşındaki Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor’un TFF 1. Lig’e yükselmesinde önemli katkılarda bulunmuştu.

Bu sezon TFF 1.Lig’e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve Sezer Özmen gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı.Kariyerinde toplamda 280 maça çıkan Batuhan Karadeniz 96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı.

Beşiktaş altyapısında yetişen Batuhan Karadeniz kariyerinde daha önce 11 farklı takımda forma giydi. Batuhan Karadeniz’in daha önce forma giydiği takımlar:

Beşiktaş, Eskişehirspor, Elazığspor, Trabzonspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor