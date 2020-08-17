Bakan Kasapoğlu’ndan başarılı genç sporculara müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu düzenlemenin sportif altyapının güçlendirilmesinde oldukça önemli olduğunu ifade ederek; düzenlemedeki işbirliğinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, “Bu vesile ile yetenekli genç ve çocuklarımızın spora devamlılığının sağlanmasında, ‘spor mu, eğitim mi' ikilemini aşmasında tarihi bir adım daha atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sportif başarının ilk basamaktan itibaren destekleneceği bu değişikliğin ülkemiz sporu için hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

İlk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatları’nda ve ulusal spor faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, diğer koşullarının da uygun olması halinde bu imkandan yararlanabilecek.

Başarılı sporcu öğrenciler, MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikle başarılı sporcular, MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında (Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim, Özel Eğitim Okulları ile Çeşitli Kurslar, Özel Öğretim Kursları, Uzaktan Öğretim Yapan Kuruluşlar, Motorlu Taşıt Sürücü kursları, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Etkinlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile benzeri Özel Öğretim Kurumları) ücretsiz okuma imkanına kavuştu.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun'unun 13. maddesinde ‘Özel Öğretim Kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir’ hükmü bulunmaktadır. Ancak, öncelik verilenlerin başvurmaması halinde kontenjanların tamamından diğer öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır. Bu sayede boş kontenjanlara başvuru yapma durumunda sporcu öğrenciler avantajlı hale getirildi.

Başarılı sporcu öğrenciler, hangi kriterlere göre puan alacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler neticesinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği bakanlık tarafından belgelendirilen sporculara ilave 50 puan kazandıran bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre sporcu öğrenci; dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye girip altın madalya almışsa + 50 puan, gümüş madalya almışsa + 40 puan ve bronz madalya almışsa + 30 puan, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatları’nda dereceye girip altın madalya almışsa + 30 puan, gümüş madalya almışsa + 20 puan ve bronz madalya almışsa + 15 puan, ulusal spor faaliyetlerinde dereceye girip altın madalya almışsa + 20 puan, gümüş madalya almışsa + 15 puan, bronz madalya almışsa + 10 puan alacak.