Amiral gemisinin sonu!

BARCELONA, dünya futbol tarihine geçen bir bozgun yaşadı. Aslında çöküş 2 yıldır devam ediyordu. Gemiler, makine dairesi su almaya başladığı anda bir yerde durur ve batar. Her zaman önemli transferler yapan, her futbolcunun hayali olan Barcelona'da ne odu? Pandemi başladığında dünya şokta iken Başkan Bartomeu, oyunculardan maaş indirimi istedi. Bu isteği medya aracılığı ile yapması Messi'yi kızdırdı. “Bizim yüzümüze konuş, medyayı kullanma” açıklaması havayı gerdi. Messi, perde arkasında transferlere karışıyor, teknik direktör seçiyordu.

SETİEN ÇOK YETERSİZDİ

SANKI perde arkasında patron oydu. Messi'yi satmak isteyen yönetim trol ordusu kiralayarak, bütün takıma sosyal medyadan saldırdı. Bunu öğrenen Messi ve arkadaşları isyan bayrağını çekti. Yönetim “Bizim ilgimiz yok” derken gemi fırtınaya yakalanmış, kayalıklara vuruyordu… Teknik Direktör Setien çok yetersizdi. Tam bir emir kuluydu. La Masia sanki iflas etmişti. Gençler yetişmiyordu artık. Bir facia kaçınılmazdı. Yaşlanmış, birbirine saygı duymayan, başkanından nefret eden bu oyuncu topluluğu, bir yerde batacaktı. Gemi; Lizbon'da, son seferinde kayboldu.

BİZDE NAGELSMANN YETİŞMEZ

33 yaşında, Leipzig'i nereye getirdiği ortada. Ligimizde bu yaşta niye hoca yok? Bizde hiçbir teknik direktör, yardımcılarını ön plana çıkarmaz. Tanımazsınız bile. Bizdeki hocalar birbirlerinin kuyusunu kazmaktan oyun sistemlerini geliştiremez. Politika sahnesi dahil, birçok kişiye saygı sunmak zorundadır. İlişkileri sayesinde görev aldıklarına inanırlar. Bazıları koltuklarına öyle yapışmıştır ki, ‘Ben gidersem, bu kulüp biter' havası vermekten çekinmezler. Gençler sıra bekler. Alt liglerde didinip dururlar. Sonra Süper Lig'de görev alırlarsa ağabeylerinden öğrendiklerinin aynısını yaparlar!

PAOK-BEŞiKTAŞ MAÇINA DiKKAT

HABER kanallarına baktığımda şu başlıkları görüyorum: “Doğu Akdeniz'de savaş kapıda. Savaş çıkarsa ne olur?” Demek durum bu kadar ciddi. Bu kadar gergin bir ortamda Yunanistan'a gidip maç oynamak biraz riskli olmayacak mı? Karşılaşma seyircisiz ama fanatikler saldırsa ne olacak? UEFA bu konuda garantilerini kulübe iletti mi? Ben şimdiden yazayım. Ciddi önlemler talep etmeli Beşiktaş Kulübü.

BEINSPORTS ÇEKİLİYOR MU?

“MAÇLAR nerede yayınlanacak” sorusu gündemde. Ligin 21 takıma çıkarılmasının, beIN Sports'un yayın maliyetini arttırdığı, 1.7 milyar TL'lik teklifi geri çektikleri iddia ediliyor. Bir başka iddia ise şirketin bundan sonraki bütün ödemeleri dolar yerine TL üzerinden yapmak istemesi. Bu belirsizlik ülkemizde yayın istikrarına darbe vuracak, bu gidişle. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İddialar gerçeğe evrilirse ufukta TRT gözükür!

TRANSFER TUZAKLARI

BÜYÜK şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın unutulmaz şiiridir: “Yaş otuzbeş! Yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün.” Gençliğinin bittiğini anlatır bize. Bu sezon 35 yaş ve üstüne çok rağbet var ligimizde. Mesela Sosa. Yılda 2 milyon Euro'dan bahsediliyor onun için; insaf! Türkiye'de teklif bulamazsa ne yapacak? Arsenal'a gidecek sanki. Ya da Atiba. Kulüp jest yapmış, “Yaş 39'a gidiyor, 1 yıl için 500 bin Euro'ya imza at” diyor. O hâlâ “Uçak biletlerim, bonuslarım” diyor. Neyse, attı imzayı. Yazık bizim transfer anlayışımıza! Chelsea gibi yapacaksın: 32 yaşından sonra sadece 1 yıl sözleşme önerisi. Kabul etmeyen oldu mu, ağzı ile kuş tutsa güle güle kardeşim…