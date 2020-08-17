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Sözcü

Allahyar için Fenerbahçe’ye resmi teklif!

Fenerbahçe'nin Ocak ayında İstanbulspor'dan transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'e UKrayna ekibi FC Mariupol'un resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

11:51 -
Haberler Fenerbahçe
Allahyar için Fenerbahçe’ye resmi teklif!

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen patlamayı yapamayınca İstanbulspor’a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh’e sürpriz bir talip çıktı.

TRT Spor’un haberine göre, Ukrayna ekibi FC Mariupol, 19 yaşındaki İranlı golcü için harekete geçti. FC Mariupol’un Allahyar için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Allahyar geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 7 TFF 1. Lig maçında şans bulurken, takımına gol katkısı yapamadı

Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe transfer ukrayna