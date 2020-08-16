SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Süper Lig yeni sezon tarihi ne zaman? TFF 2020-2021 sezonunun başlama tarihini duyurdu

Corona virüs salgını nedeniyle takvimde değişikliğe gidilen Süper Lig'in başlama tarihi belirlendi. TFF tarafından açıklamaya göre Süper Lig yeni sezonu Eylül ayında oynanmaya başlanacak. İşte Süper Lig 2020-2021 sezonunun başlama tarihi...

09:25 -
Haberler Futbol
Süper Lig yeni sezon tarihi ne zaman? TFF 2020-2021 sezonunun başlama tarihini duyurdu

Geçtiğimiz sezon corona virüs gölgesi altında tamamlanan Süper Lig’in yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Takımlar yeni transferleri ile takımlarını güçlendirirken, taraftarlar yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Futbol severleri heyecanlandıran açıklama TFF tarafından geldi. İşte Süper Lig yeni sezon başlama tarihi…

SÜPER LİG YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak olan Süper Lig’in bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak belirlendi.

TRANSFER DÖNEM NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.