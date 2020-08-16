Süper Lig yeni sezon tarihi ne zaman? TFF 2020-2021 sezonunun başlama tarihini duyurdu

Geçtiğimiz sezon corona virüs gölgesi altında tamamlanan Süper Lig’in yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Takımlar yeni transferleri ile takımlarını güçlendirirken, taraftarlar yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Futbol severleri heyecanlandıran açıklama TFF tarafından geldi. İşte Süper Lig yeni sezon başlama tarihi…

SÜPER LİG YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak olan Süper Lig’in bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak belirlendi.

TRANSFER DÖNEM NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.