SON DAKİKA | Sassuolo, Kaan Ayhan’ı açıkladı!

Sassuolo, Fortuna Düsseldorf’tan Kaan Ayhan’ı transfer ettiğini açıkladı. Daha önce Türk milli futbolcular Merih Demiral ve Mert Müldür’ü transfer eden Sassuolo, Kaan Ayhan ile birlikte üçüncü kez bir Türk futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.

Kaan Ayhan’ın bonservis bedeliyle ilgili Sassuolo cephesinden bir açıklama gelmedi. Fortuna Düsseldorf cephesi oyuncunun 2 milyon euro’luk serbest kalma maddesinin tarihinin geçtiğini savunurken, Sassuolo ve Kaan Ayhan ise tam tersi bir görüşü öne sürüyordu.

Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 34 maça çıkan Kaan, 2 gol atıp 3 asist yaptı.