Samsunspor, Plumain ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp bu doğrultuda Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki oyuncu son olarak İsrail’de Beitar Jerusalem forması giymekteydi.