Sakaryaspor’un yeni başkanı Cevat Ekşi oldu

Erhan Kaytanbay/SAKARYA – Sakaryaspor genel kurulunda yapılan oylamanın sonucuna göre Cevat Ekşi, Sakaryaspor'un yeni başkanı seçildi.

158 OY ALDI

Eski manken Ebru Şallı’nın eşi, iş insanı Uğur Akkuş’un da aday olduğu kongre iki liste üzerinden yapıldı. 278 delegenin oy kullandığ kongrede 2 oy kabul edilmezken oyların 158’ni alan Cevat Ekşi Sakarayspor’un 42’nci başkanı olurken, Uğur Akkuş ise 118 oy alarak seçimi kaybetti.

Başkan olduktan sonra ilk açıklamayı yapan Ekşi, “Kazanan Sakaryaspor oldu. Şehrimizin takımına şehrimizin gençleri sahip çıktı. Bu sene ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

AKKUŞ’TAN EKŞİ’YE DESTEK MESAJI

Uğur Akkuş ise “Teşekkür ediyorum Sakarya halkına. Başkan ne zaman desteğe ihtiyaç duyarsa buradayım. Ben artık Sakaryalıyım, Sakaryasporluyum” diye konuştu.