MotoGP’de korkunç kaza! Zarco ve Morbidelli çarpıştı, Rossi ucuz kurtuldu!

MotoGP’de 2020 takviminin dördüncü yarışı olan Avusturya Grand Prix’sinde Avintia Ducati pilotu Johann Zarco ile Yamaha pilotu Franco Morbidelli’nin karıştığı kaza korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Yarışta bitime 20 tur kala üçüncü virajda Morbidelli’nin ön tekerleği Zarco’nun motosikletine temas edince iki sürücü de düştü. Süratle savrulan motorlar neredeyse diğer sürücülere çarpıyordu.

Yamaha’dan Maverick Vinales ve Valentino Rossi savrulan motorlara çarpmaktan ucuz kurtulurken deneyimli pilot Rossi, yavaşlayarak ciddi olabilecek bir kazadan kıl payı sıyrılmayı başardı.

Sağlık görevlilerinin derhal müdahalede bulunduğu Morbidelli neyse ki ayağa kalkabildi ve ambulansa görevlilerin de yardımıyla yürüyebildi. Kazaya karışan diğer isim Zarco ise garajına döndü.

İLGİLİ HABER Dovizioso, Red Bull Ring'i kanatlandırdı

Kırmızı bayrak sallanan ve olay nedeniyle yaklaşık 20 dakika duran yarışta kazanan Ducati pilotu Andrea Dovizioso oldu. Morbidelli’nin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada sporcunun ciddi bir sorunu olmadığı ancak tedbir amaçlı kaldırıldığı hastanede bir dizi muayeneden geçeceği belirtildi.

Zarco’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.