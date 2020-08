MotoGP’de korkunç kaza! Zarco ve Morbidelli çarpıştı, Rossi ucuz kurtuldu!

MotoGP’de 2020 takviminin dördüncü yarışı olan Avusturya Grand Prix’sinde Avintia Ducati pilotu Johann Zarco ile Yamaha pilotu Franco Morbidelli’nin karıştığı kaza korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Yarışta bitime 20 tur kala üçüncü virajda Morbidelli’nin ön tekerleği Zarco’nun motosikletine temas edince iki sürücü de düştü. Süratle savrulan motorlar neredeyse diğer sürücülere çarpıyordu.

Yamaha’dan Maverick Vinales ve Valentino Rossi savrulan motorlara çarpmaktan ucuz kurtulurken deneyimli pilot Rossi, yavaşlayarak ciddi olabilecek bir kazadan kıl payı sıyrılmayı başardı.

