Lewis Hamilton, İspanya’da Michael Schumacher’in rekorunu kırdı

Formula 1’de sezonun 5. yarışı olan İspanya Grand Prix’sini Mercedes-AMG’nin İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot 156. kez podyuma çıkarak bu alandaki rekoru Michael Schumacher’den aldı ve zirveye oturdu.

İlk 4 yarışı kazanan Mercedes, Britanya’da Max Verstappen ile Red Bull’a geçilmişti. Mercedes, bu yarışı kazanarak bu sezon 6 yarışın 5’inde damalı bayrağı ilk geçen araca sahip oldu.

Ferrari’de Charles Leclerc, araçtaki elektrik arızası nedeniyle yarışı tamamlayamayan tek pilot oldu.

YARIŞ SIRALAMASI

1- Lewis Hamilton – Mercedes

2- Max Verstappen – Red Bull

3- Valtteri Bottas – Mercedes

4- Lance Stroll – Racing Point

5- Sergio Perez – Racing Point

6- Carlos Sainz – McLaren

7-Sebastian Vettel – Ferrari

8- Alexander Albon – Red Bull

9- Pierre Gasly – Alpha Tauri

10- Lando Norris – McLaren

PİLOTLAR SIRALAMASI

1- Lewis Hamilton 132 Puan

2- Max Verstappen 95 Puan

3- Valtteri Bottas 86 Puan