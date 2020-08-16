Lewis Hamilton, İspanya’da Michael Schumacher’in rekorunu kırdı

Formula 1’de sezonun 5. yarışı olan İspanya Grand Prix’sini Mercedes-AMG’nin İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot 156. kez podyuma çıkarak bu alandaki rekoru Michael Schumacher’den aldı ve zirveye oturdu.
İlk 4 yarışı kazanan Mercedes, Britanya’da Max Verstappen ile Red Bull’a geçilmişti. Mercedes, bu yarışı kazanarak bu sezon 6 yarışın 5’inde damalı bayrağı ilk geçen araca sahip oldu.
Ferrari’de Charles Leclerc, araçtaki elektrik arızası nedeniyle yarışı tamamlayamayan tek pilot oldu.
1- Lewis Hamilton – Mercedes
2- Max Verstappen – Red Bull
3- Valtteri Bottas – Mercedes
4- Lance Stroll – Racing Point
5- Sergio Perez – Racing Point
6- Carlos Sainz – McLaren
7-Sebastian Vettel – Ferrari
8- Alexander Albon – Red Bull
9- Pierre Gasly – Alpha Tauri
10- Lando Norris – McLaren
1- Lewis Hamilton 132 Puan
2- Max Verstappen 95 Puan
3- Valtteri Bottas 86 Puan