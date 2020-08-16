Leipzig Sörloth için ciddi şekilde devreye girdi! İşte transferde senaryolar…

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve müthiş bir patlama yaparak Avrupa kulüplerinin radarına giren Alexander Sörloth için çok ciddi bir transfer görüşmesi gündemde.

Bordo mavililerin sezon başı Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth’u transfer etmek isteyen Alman ekibi RB Leipzig oyuncu ile ülkesi Norveç’te bir görüşme gerçekleştirdi.

SÖRLOTH TRANSFERİ İÇİN SENARYOLAR…

Trabzonspor ile 1 yıl daha kontratı olan Sörloth’u kadrosuna katmak isteyen Alman devi Leipzig yapılan bu görüşmede ihtimalleri masaya yatırdı. Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza atan Leipzig’in Sörloth transferi için önünde birden fazla senaryo bulunuyor…

Öncelikle Alman ekibinin Alexander Sörloth’u kadrosuna bu yıl katabilmesi için kesenin ağzını fazlasıyla açması gerek. Çünkü Trabzonspor’un Palace ile yaptığı anlaşma gereği Sörloth 1 yıl daha bordo mavililerin kontratlı oyuncusu ve bordo mavililer Norveçli golcü için 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna sahibi.

20 MİLYON EURO’NUN ÜZERİNDE TEKLİF VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY…

Bu durumda Sörloth’u bu yıl isteyen Leipzig’in Trabzonspor’a kontratın bozulması için tatmin edici bir teklifle gelmesi gerek.

İlk senaryoda bordo mavililer Sörloth için Crystal Palace’a opsiyon maddesindeki 6 milyon Euro’yu ödeyerek Leipzig’e yeni bir fiyat belirleyebilecek.

Sörloth için 20 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif bekleyen Trabzonspor bir sonraki satıştan pay maddesini de talep etme hakkına sahip.

9 MİLYON EURO’LUK ÇIKIŞ MADDESİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ancak Sörloth’un sözleşmesinde Trabzonspor’a dezavantaj yaratabilecek 9 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde gelecek sezon 9 milyon Euro ödeyecek herhangi bir takımın Sörloth’u transfer edebileceği anlamına geliyor.

Bu ihtimalde Trabzonspor Palace’a ödeyeceği 6 milyon Euro’yu da hesaba katarsak Sörloth’tan sadece 3 milyon Euro kazanacak.

Dolayısıyla Trabzonspor bu yıl göndereceği Sörloth’tan daha fazla kazanç elde edebilir ancak Norveçli golcünün maaşında iyileştirmeye giderek çıkış maddesinin yükseltilmesini de teklif edebilir.

Ancak Sörloth ve menajerinin çıkış maddesinin yükseltilmesine sıcak bakmaması Trabzonspor yönetimini çıkmaza sokacak. Bordo mavililer bu nedenle Leipzig’den bu yıl gelecek teklifleri iyi bir pazarlıkla değerlendirmek istiyor.