GALATASARAY'DA liseli muhaliflerin, Başkan Mustafa Cengiz'e ‘Bırak' çağrısı karşılık bulmamıştı. Camiada Abdurrahim Albayrak'ın tüzük gereği 2021 Mayıs ayına kadar başkanlık yapması gündeme geldi. Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur ancak başkan tüm bunlara kulağını tıkadı ve duymuyor! Umarım bir an önce sağlığına kavuşur ancak Galatasaray, yıldızları elinden birer birer kaçırıyor. Transferde ön protokol yapılan oyuncular rakiplere kaptırılıyor. Yönetim içinde de istifalar ardı ardına geliyor.

ALBAYRAK'IN HAKKINI VERELİM

MERT Hakan, Fenerbahçe'ye imza atıyor. Kaan Ayhan, maddi sıkıntılar yüzünden alınamıyor. Terim, Seri ve Lemina'yı istiyor, yönetim çare bulamıyor. Bu vurdumduymazlık devam ederse ve Onyekuru Fenerbahçe'ye transfer olursa şaşırmayacağım. Albayrak'ın hakkını verelim. Yönetim içinde nakit akışını sağlayan tek yönetici. Ancak o da Terim ile Cengiz arasında kalmış durumda. Aldığım duyuma göre Albayrak maddi sıkıntı yaşamaya başlamış. Sayın Başkan, katran kaynattık olmadı şeker! İnadından vazgeç ve bırak! Hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli değil.

UMUT ÇOK TEHLİKELİDİR

BÜYÜK camiaları destekleyen cefakâr taraftarlar takımlarının eski günlerine dönmesini bekleyedursun… Depremler, seller ve koronavirüs gelir, geçer nasıl olsa… Sosyal yaşamımız etkilenebilir, cebimizde para olmayabilir, ne önemi var ki? Onları kandıracak yöneticiler hep olacaktır. Şimdi her sezon sahnelenen oyunun perdesi yeniden açılıyor. ‘En büyük biziz', ‘Seni sevmeyen ölsün' söylemleri tam gaz sürüyor.

DÖRT büyük kulübü yönetenler, umut vermenin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında bile değil. Popülizm uğruna yapılan bol sıfırlı transferler ve yıldızlar artık yok. Buna alıştırmalılar. Boşuna yöneticilere baskı yapmayın ama umudunuzu da kaybetmeyin.

KORKTUKÇA tutsak, umut ettikçe özgürsün.

UMUT çok tehlikelidir. İnsanı çılgınlığa götürebilir… (Esaretin Bedeli'nden)

HEP ELEŞTİRMEYECEĞİZ

FENERBAHÇE yönetimini kutlamak gerekiyor. Borç o kadar ki, Ali Koç ve yönetiminin Euro yükünü TL'ye çevirmesine alkış tutuyoruz. Koç bunu yapmasa Fenerbahçe'nin hali ne olurdu? Galatasaray da maaş yükünü düşürme operasyonunu iyi yönetti. Hemen hemen bütün futbolcular indirim yaptı. Bir alkış da onlara. Diğer yanda Beşiktaş, yardım kampanyası ile borç yükünü hafifletmeye çalıştı. Gözler Demirören'deydi ancak her zaman olduğu gibi Rahmi Koç en büyük bağışı yaptı.