Devler ligi finaline bir adım kaldı! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’nde finalistlerin belirlenmesine artık sadece bir adım kaldı. Oynanacak yarı final maçları ile üst tura yükselen ekipler belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nde yarı final maçları 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İşte detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Leipzig Paris Saint Germain maçı 18 Ağustos Salı saat 22.00'de

Lyon Bayern Münih maçı 19 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00’de Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı’nda yapılacak.