CANLI | Sevilla Manchester United maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla Manchester United canlı! Sevilla Manchester United maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Yarı finalde kupanın iki iddialı takımı finale çıkmak için kozlarını paylaşıyor. Pandemi nedeniyle Almanya’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda dev maça Köln’ün stadı RheinEnergie ev sahipliği yapıyor. Sevilla Manchester United maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Sevilla pandemi sonrası son 16’da Roma’yı 2-0’la, çeyrek finalde ise Wolverhampton’ı 1-0’la mağlup ederek yarı finale çıktı. United ise 5-0’lık galibiyetin rövanşında Old Trafford’da LASK Linz’i 2-1 devirip çeyrek finale yükseldi. Kırmızı Şeytanlar, çeyrek finalde ise Copenhagen’i 1-0 yenip yarı finaldeki yerini aldı. Haberde Sevilla Manchester United maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

SEVILLA: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Julen Lopetegui

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams, Matic, Fernandes, Pogba, Greenwood, Rashford, Martial (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Ole Gunnar Solskjaer

STAT: RheinEnergie

SAAT: 22.00

HAKEM: Felix Brych

YAYIN: beIN SPORTS HABER (Şifresiz) / beIN SPORTS HD1

Sevilla’da sakatlığı bulunan Corchia ile karantina altındaki Gudelj forma giyemeyecek. Manchester United’da ise Jones, Shaw ve Tuanzebe kadroda yer almıyor.