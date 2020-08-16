Beşiktaş’ta transfer atağı! Gökhan Töre, Ndiaye ve Kalinic…

Beşiktaş yönetimi ilk olarak, karşılığında Fatih Aksoy’u vererek tesislere kadar getirdiği Welinton’un transferini sonuçlandıracak. Bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ilgilendiği bu transferin Aytemiz Alanyaspor’un bonservisiyle istediği Ahmet Gülay’ın sözleşme uzatılarak kiralanması şeklinde çözülmesi ve Welinton’a imza attırılması bekleniyor.

SANTRFORA YENİ ADAY NİKOLA KALİNİC

Siyah beyazlılarda bunun yanı sıra en önemli konu ise santrfor transferi. Menajerler tarafından önerilen Loic Remy hala alternatifler arasında yer alırken, Ze Luis ve Papiss Cisse için şartlar zorlanıyor.

Ze Luis transferinde öne çıkan bonservis zorluğu ve oyuncunun ikna edilme süreci, Cisse’nin de indirime henüz yanaşmaması, Beşiktaş yönetimini yeni arayışlara da itiyor. Bu arayışlar sonrasında transfer komitesi, Atletico Madrid’in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma’da kiralık geçiren Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar Kalinic’e Beşiktaş formasını giydirmek istiyor.

SAĞ KANADA SAMUEL GRANDSİR YA DA GÖKHAN TÖRE, ORTA SAHAYA BADOU NDİAYE

Beşiktaş,orta saha ve sağ kanadı da iki oyuncuyla takviye etmek istiyor. Orta saha için daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Badou Ndiaye’yi gündemine alan siyah beyazlılar, oyuncu ile ücret konusunda anlaşma aşamasına gelirken, kulübü Stoke City ile de kiralama şartlarını görüşüyor.

Beşiktaş’ın sağ kanat için transfer etmeyi düşündüğü futbolcuların da BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan Gökhan Töre ve Monaco’da oynayan 24 yaşındaki Samuel Grandsir olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’a dönmeyi çok isteyen Gökhan Töre için Malatyaspor ile yapılan takas görüşmelerinde önemli bir mesafe kaydedildiği ve bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Sağ kanat için diğer alternatif olan 1.70 cm boyundaki Samuel Grandsir’in ise Monaco ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve siyah beyazlılar kiralık şartlarını öğrenmek için Fransız kulübüne resmi yazı göndermiş durumda. Beşiktaş Gökhan Töre transferini gerçekleştirirse Grandsir’den vazgeçecek.