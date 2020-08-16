Adil Gevrek: Gökhan Töre Beşiktaş’a gitmek istiyor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor’da Gökhan Töre ile Beşiktaş flörtü hakkında açıklama yaptı. Başkan Gevrek, Gökhan’ın eski takımına gitmek istediğini, Sergen Yalçın’ın da Malatya’da öğrencisi olan futbolcuyu istediğini söyledi.

Gevrek’in canlı yayında Gökhan Töre hakkındaki sözleri şöyle;

“Gökhan Töre 1 hafta izinli olduğu için kampa katılmadı ama Bolu’da başlayacak olan kampa yarın katılacak. Gökhan’ın Beşiktaş’a gitmek istediğini biliyoruz, Sergen Hoca’nın istediğini biliyoruz, konuştuk da ama resmi bir teklif almadık. Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bonservis beklentimiz olacak. Takas işi zor olabilir çünkü o maaşları karşılamamız zor.”

Öte yandan Malatyaspor’un başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Hikmet Karaman ile de yolların ayrılacağını açıkladı.