Wanda Diamond Lig Monaco ayağında bir dünya iki kıta rekoru

Atletizmin popüler ligi Wanda Diamond League’de Oslo ve Zürih’in ardından sezonun üçüncü durağı Monako’da koşuldu. 5 bin izleyicinin sosyal mesafeye uyarak stadyumdan izlediği yarışlarda, atletler bu sezon ilk kez bir arada yarıştı. Geceye erkekler 5 bin metrede 12:35.36’lık derecesiyle dünya rekoru kıran Joshua Cheptegei damga vurdu.

Ugandalı atlet yaklaşık dört aydır bu yarışa hazırlandığını ve rekoru kırmaya odaklandığını söyledi. Cheptegei, Kenenisa Bekele’nin 2004 senesinde kırdığı 12:37.35’lik rekoru 16 sene sonra tarihe gömdü.

Yarışlarda iki de kıta rekoru kırıldı. Kadınlar bin metre yarışında Kenyalı Faith Kipyegon 2:29.15 ile yarışı kazandı ve Afrika rekoru kırmayı başardı. Başarılı atlet dünya rekorunun saniyenin yüzde 17’siyle kaçırdı. Erkekler bin 500 metrede bir başka Kenyalı Timothy Cheruiyot 3:28.45’lik derecesiyle zafere ulaştı. Onu takip eden Jakob Ingebrigtsen 3:28.68 koşarak kişisel en iyi derecesine ulaştı ve Avrupa rekoru kırdı. Norveçli’nin bu performansı liderliğe yetmedi.

Erkekler 200 metrede Milli atlet Ramil Guliyev’in de koştuğu yarışı Noah Lyles 19.76’lık derecesiyle lider tamamladı. Guliyev 20.80 koşarak yarışı beşinci sırada tamamladı. Erkekler 400 metre engellide Karsten Warholm 47.10 koşarak Monako rekoru kırdı. Milli atletimiz Yasmani Copello 49.04 koşarak yarışı ikinci sırada tamamladı.

Kadınlar yüksek atlamada genç Ukraynalı atletler Yaroslava Mahuchikh ve Yuliya Levchenko 1,98 metre atladı. Daha önceki haklarında daha az deneme yapan Mahuchikh liderliği almayı başardı.

Erkekler sırıkla yüksek atlamada dünya rekorunu elinde bulunduran Armand Duplantis, ilk denemelerinde zorlansa da sonrasında açıldı ve 6 metreyi geçmeyi başardı. Son olarak 6,15 metrelik üç denemesinde kendisine ait dünya rekorunu kırmaya çalışan İsveçli atlet bu haklarında başarıya ulaşamasa da yarışı liderlikle tamamladı.

Bir sonraki yarış Stockholm’de 22 Ağustos’ta düzenlenecek.

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