Ünlü bisikletçi Remco Evenepoel köprüden aşağıya düştü!

İtalya’da düzenlenen Il Lombardiya yarışında mücadele eden Belçikalı bisikletçi Remco Evenepoel korkunç bir kaza geçirdi.

Las primeras noticias apuntan a que Remco Evenepoel está consciente y es trasladado a un hospital! Cámara con flash @RaiSport #iLombardia #ciclismo #cycling pic.twitter.com/Uq9poT67Am — NotiCiclismo (@Noticiclismo1) August 15, 2020

Deceuninck-Quick Step sporcusu, yarışın en yüksek tırmanışı olan Colma di Sormano’dan inen grupla beraber hareket ettiği sırada köprüden aşağıya düştü.

Yarışta dördüncü sırada yer alan genç bisikletçi, köprünün duvarına çarptıktan sonra yaklaşık 30 metreden aşağıya yuvarlandı. Sağlık görevlileri Evenepoel’e anında müdahale ederken, Belçikalı sporcunun bilincinin yerinde olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Daha önce Polonya Turu ve Volta a Burgos’u kazanan genç sporcu, bisiklet sporunun en umut veren isimleri arasında yer alıyor.

Evenepoel’in takım arkadaşı Fabio Jakobsen de, geçtiğimiz hafta düzenlenen Polonya Turu’nda büyük bir kazaya karışmıştı.

Hastaneye kaldırılan Jakobsen komaya girmiş ve yüzünden estetik ameliyat olmuştu.