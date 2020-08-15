SON DAKİKA | Trabzonspor’da bir futbolcuda daha corona çıktı!

Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz gün bir futbolcuda corona virüsüne rastlandığını duyurduktan sonra bugün de şok bir açıklama yaptı. Bordo mavili ekipten yapılan duyuruda, “Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır” denildi.

Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır. Detaylarhttps://t.co/y8VtY7v1la pic.twitter.com/2fdiatSGTR — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2020

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