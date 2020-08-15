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Sözcü

SON DAKİKA | Trabzonspor’da bir futbolcuda daha corona çıktı!

Geçtiğimiz gün bir futbolcuda corona virüsüne rastlandığını açıklayan Trabzonspor, bir başka futbolcunun da corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öte yandan Galatasaray'da iki, Fenerbahçe'de de bir futbolcunun corona testi pozitif çıkmıştı.

18:32 -
Haberler Futbol
SON DAKİKA | Trabzonspor’da bir futbolcuda daha corona çıktı!

Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz gün bir futbolcuda corona virüsüne rastlandığını duyurduktan sonra bugün de şok bir açıklama yaptı. Bordo mavili ekipten yapılan duyuruda, “Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır” denildi.

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Corona trabzonspor
Son güncelleme: 19:03 15.08.2020