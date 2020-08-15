Son dakika | Galatasaray Omar Elabdellaoui transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray’ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor… Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı sağ bek Omar Elabdellaoui İstanbul’a geldi. Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Cimbom’un yeni transferi Omar Elabdellaoui’yi taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Olympiakos ile yollarını ayıran Norveçli sağ bekin İstanbul’a gelişinin ardından Galatasaray, oyuncuyla görüşmelerin başladığını borsaya bildirdi. İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui’nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/EsNJSRKg2D — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2020

Omar Elabdellaoui kimdir?

Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç’te dünyaya geldi. 28 yaşında ve sağ bek oyuncusu, Manchester City’nin altyapısında başladı. Daha sonra ise sonra 2012 yılında Feyenoord’a kiralandı. Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi.