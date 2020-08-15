SON DAKİKA | Galatasaray Fatih Öztürk transferini açıkladı!

Galatasaray, Kasımpaşa ile yollarını ayıran tecrübeli kaleci Fatih Öztürk ile yapılan anlaşmayı KAP’a bildirdi. Sarı kırmızılı ekip, 2 yıllık anlaşma için yıllık 4 milyon TL maaş ödeneceğini duyurdu.

Profesyonel futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir. pic.twitter.com/cqpRqXC4Pc — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2020

“GEÇEN SENE DİREKTEN DÖNDÜ AMA…”

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni transfer Fatih Öztürk ile imzalanan resmi sözleşmenin ardından Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulundu.

Fatih Öztürk’ün Türkiye’de kalitesini ispatlamış biri olduğunu ifade eden Albayrak, “Fatih Öztürk, Türkiye’de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Akhisar’da göstermiş olduğu performans ve bize karşı kurtardığı penaltılarla kendisini ispat etti” diye konuştu.

Fatih Öztürk ile bir önceki sezon için temasların olduğunu; fakat transferin bu sene gerçekleştiğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, “Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu. Kulübünden müsaade isteyerek; serbest kalmasını, bize bir ücret talep etmeden vermelerini sağladı. Kasımpaşa Kulübü’ne ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray’da başarılı olmasını diliyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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FATİH ÖZTÜRK’ÜN KARİYERİ

22 Aralık 1986 tarihinde Fransa Phalsbourg’da doğan kaleci Fatih Öztürk, Yurtkur’da başladığı kariyerine Eyüpspor, Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Akhisarspor ve Kasımpaşa’da devam etti.

1.91 metre boyunda olan file bekçisi, Akhisarspor’da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası Şampiyonu olan kadronun önemli parçalarındandı. Akhisarspor’da bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupası kazanan Fatih Öztürk, 2019-2020 sezonunun başında Akhisar’dan Kasımpaşa’ya transfer olarak sezonu burada tamamladı.