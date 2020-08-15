Samsunspor pozitif vaka açıkladı! Hazırlık maçı iptal…

TFF 2. Lig’de şampiyonluğa ulaşarak yeniden 1. lige yükselen Yılport Samsunspor’da yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak hazırlık maçı öncesi corona şoku yaşandı.

Karadeniz ekibinde Kocaelispor ile oynanacak hazırlık mücadelesi öncesi yapılan sağlık kontrollerinde bir oyuncunun Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Kırmızı beyazlı kulüp konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İŞTE SAMSUNSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir.