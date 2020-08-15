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Sadettin Saran ‘Fenerbahçe’ye haksızlık yapılıyor’

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Hafta Dergisi'ne verdiği röportajda harcama limitleri konusunda Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldığını söyledi.

12:53 -
Haberler Fenerbahçe
Sadettin Saran ‘Fenerbahçe’ye haksızlık yapılıyor’

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran,Hafta Dergisinden Yasemin Salih’in sorularını yanıtladı. Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Saran TFF ve sarı lacivertli takım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Saran kendisine yönetilen ‘TTF'nin futbol kulüplerine getirdiği harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, ‘Ben de kulüplere bir düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta UEFA da bir limit koydu. Ama haksızlıklar var. Gerek uygulama gerekse kriterler adil ve sürdürülebilir değil. Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor. Fenerbahçe, borcunu yapılandırmıyor diye cezalandırılıyor.’ cevabını verdi.

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