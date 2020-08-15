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NBA’de normal sezon sona erdi

NBA dün gece oynanan dört maçla normal sezon sona erdi. Sezonun son maçında Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı rahat geçti.

SKOR DIŞ HABER
10:01 -
Haberler Basketbol
NBA’de normal sezon sona erdi

NBA’de dün gece dört maç oynandı. Philadelphia 76ers, Houston Rockets’ı 134-96 mağlup etti.

Sekiz oyuncunun çift haneli skor ürettiği Sixers’ta Tobias Harris 18 sayı ve 7 ribaundla oynayarak takımının en skoreri oldu. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz 12 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken Rockets’ta James Harden 27 sayı ve 10 asist üreterek maçın en skorer ismi oldu.

Gecenin bir diğer maçında LA Clippers, Oklahoma City Thunder’ı uzatma sonucunda 107-103’lük skorla geçti. Thunder’da Hamidou Diallo 27 sayı ve 11 ribaundluk performansıyla maçın en skoreri oldu. Clippers’ta ise Terance Mann’in 25 sayı, 14 ribaund ve 9 asistle triple-double’ı kaçırsa da galibiyette önemli rol oynadı.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors 117-109 Denver Nuggets

Indiana Pacers 109-92 Miami Heat

LA Clippers 107-103 Oklahoma City Thunder (uzatmalarda)

Houston Rockets 96-134 Philadelphia 76ers

Gece oynanan dört maçla NBA’de normal sezon sona erdi. Yarın Portland Trail Blazers ile Memphis Grizzlies Batı Konferansı play-in maçında karşı karşıya gelecek. Grizzlies maçı kazanırsa Pazar gecesi maç tekrar oynanacak ve maçın galibi playofflara kalarak LA Lakers’ın rakibi olacak.

NBA’de playofflar ise 17 Ağustos gecesi şu maçlarla başlayacak:

Denver Nuggets – Utah Jazz

Toronto Raptors – Brooklyn Nets

Boston Celtics – Philadelphia 76ers

LA Clippers – Dallas Mavericks

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