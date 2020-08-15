Manchester City Lyon maç özeti ve golleri! Manchester City’e soğuk duş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bu akşam oynanan Manchester City Lyon maçı ile tamamlandı. Manchester City, favori olarak çıktığı mücadelede Lyon'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Lyon'a galibiyeti getiren golleri Cornet ve Dembele (2) kaydetti. İngiliz ekibi Manchester City'nin tek sayısı ise Kevin de Bruyne'den geldi. İşte nefes kesen Manchester City Lyon maçının golleri ve özeti.

MANCHESTER CİTY LYON MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan çeyrek finallerle birlikte yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre; Lyon, Bayern Münih ile eşleşirken, PSG ile de Leipzig eşleşti.