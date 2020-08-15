İspanya Grand Prix’sine Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak

Formula 1 sezonun altıncı ayağa İspanya Grand Prix’si yarın düzenlenecek. Yarışın bugün yapılan sıralama turları sonucunda pole pozisyonunu Mercedes’ten Lewis Hamilton kazandı.

Katalunya pistinde yapılan sıralama turlarında altı kez dünya şampiyonu Britanyalı pilot; Katalunya’daki 5, kariyerindeki 92. pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Kendisini takım arkadaşı Valtteri Bottas takip etti. Böylece bir kez daha Mercedes ilk çizgiyi kapatarak yarışa başlayacak. Red Bull Racing’ten Max Verstappen ise üçüncü cepten yarışa başlayacak.

Ferrari’de dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, bu sezon üçüncü kez sıralama turlarında son bölüme kalamadı ve yarışa 11. sıradan başlayacak. Genç takım arkadaşı Charles Leclerc ise 9. cepten start alacak.

İspanya Grand Prix’si yarın TSİ 16.10’da başlayacak.

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