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Sözcü

Galatasaray’ın yeni transferi Omar Elabdellaoui İstanbul’a geldi!

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi renklerine bağlamaya çok yakın. Bugün İstanbul´a gelen Norveçli futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.

16:14 -
Haberler Futbol
Galatasaray’ın yeni transferi Omar Elabdellaoui İstanbul’a geldi!

Galatasaray, Olympiakos´da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile anlaşmaya vardı.

Brezilyalı sağ bek Mariano’nun takımdan ayrılmasıyla arayışa giren sarı-kırmızılılar, Omar ile görüşmelere başladı. Bugün özel uçakla Atina´dan İstanbul Genel Havacılık Terminali´ne gelen 28 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Norveç Milli Takımı’nın da formasını giyen Elabdellaoui, Yunan ekibi ile 170 maça çıktı; 11 gol atıp 16 da asist yaptı.

KAP´A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, başarılı oyuncu İstanbul´a indiği anda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirimde bulundu. Omar Elabdellaoui, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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Son güncelleme: 17:14 15.08.2020