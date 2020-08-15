Galatasaray’ın yeni transferi Omar Elabdellaoui İstanbul’a geldi!

Galatasaray, Olympiakos´da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile anlaşmaya vardı.

Brezilyalı sağ bek Mariano’nun takımdan ayrılmasıyla arayışa giren sarı-kırmızılılar, Omar ile görüşmelere başladı. Bugün özel uçakla Atina´dan İstanbul Genel Havacılık Terminali´ne gelen 28 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Norveç Milli Takımı’nın da formasını giyen Elabdellaoui, Yunan ekibi ile 170 maça çıktı; 11 gol atıp 16 da asist yaptı.

KAP´A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, başarılı oyuncu İstanbul´a indiği anda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirimde bulundu. Omar Elabdellaoui, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.