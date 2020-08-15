Galatasaray’ın yeni kalecisi Fatih Öztürk: ‘Her sabah şampiyon gibi uyanıp…’

Galatasaray’ın yeni transferi kaleci Fatih Öztürk, kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Fatih Öztürk! pic.twitter.com/jG6CmfVfiV — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2020

Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fatih Öztürk, “Çok farklı duygular içindeyim. Burası Türkiye’nin en önemli kulübü. Burası Türkiye’nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim. Her taraftarımız gibi, her sabah uyandığımda şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, elimden geleni yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım” diye konuştu.

Galatasaray formasıyla en iyi performansını sürdüreceğini dile getiren başarılı file bekçisi, “İlk maçım yıllar önce Galatasaray’a karşı Türkiye Kupası’ndaydı. Galatasaray ile serüven orada başladı. Burasının benim için farklı bir ambiyansı var. Bu statta her zaman ayrı hislerim oldu. Artık bu statta az önce de başkanımızın dediği gibi, penaltıları Galatasaray camiası için çıkaracağım, onlar için kurtarış yapmaya çalışacağım. Bu stat benim için performans açısından her zaman özel olmuştur. İnşallah bu forma altında bu performansı sergilemeye devam edeceğim” diyerek sözlerini noktaladı.

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