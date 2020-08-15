Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu’na teşekkür!

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu, 23 yıllık kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kariyeri boyunca 18 kupa sevinci yaşayan Belözoğlu, Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine getirilirken yeşil sahalara da veda etmiş oldu.

39 yaşındaki milli futbolcunun vedasının ardından Fenerbahçe resmi internet sitesinden Belözoğlu’na bir teşekkür metni yayınlandı.

İşte Fenerbahçe’nin Emre Belözoğlu’na teşekkür metni…

Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, Kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar…

Kaptanımız Emre Belözoğlu, bugün itibariyle futbolu bıraktığını açıklamış;

Kariyeri, başarıları, duruşu ve yaptıklarıyla işte bu unutulmazlar arasına adını yazdırmış,

Zekı Rıza Sporel, Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu gibi şanlı çubuklumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır.

Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden Büyük Kaptanımıza, çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz.

Ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; Fenerbahçe'ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz!

BÜYÜK KAPTAN EMRE BELÖZOĞLU,

Sana Her Şey İçin Teşekkür Ediyor; Sonsuz Başarılar Diliyoruz!